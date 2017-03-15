Нардеп объяснил, почему блокаду Донбасса поддержали не сразу

Блокада должна идти в качестве меры в ответ. Сейчас - это и есть ответ на "национализацию" предприятий украинской юрисдикции, которые платили налоги и военный сбор на контролируемой правительством части Украины, написал на своей странице в Facebook нардеп Владимир Арьев.

"Блокада дала возможность агрессору обвинить Украину в срыве Минских договоренностей и использовать это как причину для "национализации", - заявил он.

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Теперь, по словам Арьева, после результата, совместно полученного и блокадой, и агрессором, террористы нашли нового "оператора" отжатых предприятий - Курченко. Правда, тот тоже оказался неспособным руководить, и ситуация на "национализированных" заводах сейчас является критической, подчеркнул депутат.

"Если говорить о зарубежных аналогиях, то хорватский лидер Франьо Туджман в середине 90-х тоже не прекращал отношения с оккупированной сербами территории. И его тоже критиковали. Но хорваты тем временем готовились к возврату своих восточных земель и у них, на их счастье, недальновидных и мотивированных политиков не нашлось", - подытожил Арьев.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 15 марта, принял решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что грузовые перевозки через линию соприкосновения в зоне АТО перекрыты.