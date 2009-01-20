Шлапак увидел в газовом контракте 450 долларов на 10 лет вперед

Подписанные договоры НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа на период с 2009 по 2019 год не полностью соответствуют директивам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в частности, в директивах был предусмотрен поэтапный трехлетний переход на рыночные цены на газ и соответствующий поэтапный переход на рыночные тарифы на транзит и хранение газа в ПХГ.

«Я считаю, что в этой части директивы, безусловно, не выполнены», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что в подписанных соглашениях вызывает очень большой вопрос базовая цена – 450 долл. за тысячу кубометров. «450 долларов является абсолютно неправильной (ценой) на границе Россия-Украина», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

При этом он как пример назвал цены на границе Украина-Венгрия – 403 доллара и Германия-Чехия – 385 долларов без учета транзитного ключа. «Как посчитана эта цифра, мне сложно сказать, и речь идет о том, что цифра 450 долларов зафиксирована на 10 лет», - отметил А.ШЛАПАК.

По его словам, если бы расчеты велись обратным путем, то есть бралась цена на границе Германия-Чехия, то у нас была бы цена 202 доллара за тысячу кубометров. «Почему Украина получила со старта цену, которая является хуже, чем у большинства стран Европы?. В директивах вопрос стоял – симметричность принципов цены и ставки транзита. Цена транзита оставлена без изменений», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

В управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 и будет изменяться по формуле ежеквартально.