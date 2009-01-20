У Ющенко опять считали цену транзита: с результатом Тимошенко не сошлось

Украинская сторона неоднократно заявляла о готовности постепенного перехода на европейские формулы ценообразования на оба параметра: цены на газ на границе Украина – РФ и ставки на транзит газа через территорию Украины.

При формировании позиции на украинско-российских переговорах о сотрудничестве в газовой сфере в 2009 и последующих годах украинская сторона должна была бы учитывать опыт других европейских стран.

Об этом идет речь в комментарии Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО относительно формул расчетов цены на газ для Украины и тарифов для транзита газа через территорию Украины, направленном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Как отмечает Б.СОКОЛОВСКИЙ, в Европе применяется единая методология расчетов цены на газ. Однако для каждой страны применяются отдельные конкретные формулы расчетов, содержащие согласованные в двустороннем формате с российской стороной постоянные параметры, в первую очередь базовую цену на газ, по которой, с учетом национальных особенностей формирования энергетического баланса, определяется реальная цена на газ.

По параметрам, характеризующим национальные условия формирования энергетического баланса, Украине подобна, например, Венгрия, в то время, как, например, Румыния принципиально отличается, поскольку частица российского газа в румынском балансе природного газа составляет лишь около 17%, что по объемам составляет около 4 млрд. куб. м в год.

Венгрия в первом квартале 2009 года будет получать газ по цене около 400 долларов США за 1000 куб. м с последующим поквартальным ее снижением до среднегодовой в 270 долларов США за 1000 куб. м. Стоимость транспортировки газа в Венгрию через территорию Украины при ставке транзита 1,7 доллара США за 1000 куб. м на 100 км составляет 22 доллара США за 1000 куб. м. Следовательно, рассчитанная по принципу «нет-бек» среднегодовая рыночная цена газа для Венгрии на украинско-российской границе составляет 248 долларов США за 1000 куб. м.

При применении вышеприведенных условий формирования цены для Украины и предложенной российской стороной скидки в 20% от рыночной цены, среднегодовая цена газа для украинских потребителей на украинско-российской границе должна была бы составлять 199 долларов США, подчеркивает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Вместо этого, отмечает он, российская сторона предлагает на первый квартал 2009 года установить для Украины фактическую цену 360 долларов США за 1000 куб. м природного газа, которая вычисляется с 20% скидкой от базовой цены 450 долларов США. Следовательно, для Украины предлагается худшая цена на газ, чем для других европейских стран, в частности Венгрии.

Кроме этого, российская сторона требует сохранить в 2009 году транзитную ставку 2008 года – 1,7 доллара США за 1000 куб. м на 100 км, чем нарушается принцип паритета при приведении к рыночным значениям и цены на газ, и транзитной ставки.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напоминает, что в 2008 году в рамках украинско-российского диалога о сотрудничестве в газовой сфере на уровне президентов и премьер-министров двух государств и руководителей уполномоченных субъектов хозяйствования (НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром») были достигнуты договоренности и взяты взаимные письменные обязательства о поэтапном переходе к рыночным экономически обоснованным и взаимосогласованным двум ценовым параметрам: цене на импортный природный газ для потребителей Украины и ставке на транзит газа через территорию Украины.

В европейских странах, подобных Украине по условиями транспортировки природного газа, ставка на транзит природного газа в 2008 году составляла в среднем 4 доллара США за 1000 куб. м на 100 км. В то время, как в Украине ставка транзита составляла 1,7 доллара США.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, учитывая упомянутые выше украинско-российские договоренности и письменные взаимные обязательства, в частности принцип паритета при формировании цены на газ для Украины и ставки на транзит по территории нашего государства, при предоставлении российской стороной 20% скидки от рыночной цены в 248 долларов США украинская сторона обязана предоставить российской стороне 20-процентную скидку на ставку транзита, то есть 20% от вышеприведенной рыночной ставки транзита, что составляет около 3,2 доллара США за 1000 куб. м на 100 км.

Очевидно, что Украина как крупнейший оптовый покупатель российского природного газа (около 55 млрд. куб. м в год) и мощнейший его транзитер (80% объемов всех поставок в Европу) имеет основания рассчитывать на значительную постоянную скидку цены на газ от ОАО «Газпром» при экономически обоснованной ставке транзита, что вдвое выше прошлогодней. Это нормальная рыночная практика, подчеркивает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена на газ для Украины в 2009 году может составлять менее 250 долларов за тысячу кубометров.

После церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы премьер-министр Российской Федерации В.ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года – 1,7 дол. на 100 км за 1 тысячу кубометров газа.