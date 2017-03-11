Дело о хищении госсредств экс-генконсулом Грузии: суд перенес заседание по избранию меры пресечения

Печерский районный суд Киева перенес на 11:00 понедельника, 13 марта, заседание по избранию меры пресечения для экс-генерального консула Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе, передает «112 Украина».

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«Нишнианидзе заявил о том, что не понимает в полной мере украинский язык и требует переводчика. На 15:30 на судебное слушание прокуроры должны были предоставить сертифицированного знатока языка, однако, по словам прокурора, этого сделать не удалось. Переводчик отказался идти на заседание, мотивируя это тем, что он является родственником кого-то из окружения подсудимого и боится в дальнейшем давления», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура Украины сообщила бывшему генконсулу Грузии о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 годы предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах, которые расположены на территории Киева и Одессы, что соответственно дает основание возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

По данным ГПУ, суммарная цена «приобретенных» работниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн, или свыше 12 млн долл. по соответствующему курсу на то время. Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн Нишнианидзе Т.Т. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые тот не находился на территории Украины и физически приобретать никакие товары не мог.

***Нишнианидзе был генеральным консулом Грузии в Одессе в 2011-2013 годах.