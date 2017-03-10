Бывшего генконсула Грузии в Одессе подозревают в отмывании 4 миллионов госсредств

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, по оперативному сопровождению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщено о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в г. Одесса Нишнианидзе Т.Т. в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209 УК Украины», - написала она.

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Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 годы предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах, которые расположены на территории Киева и Одессы, что соответственно дает основание возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

«Таким образом, суммарная цена «приобретенных» работниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн, или более 12 млн долл. США по соответствующему курсу на то время. Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах м. Одессы и м. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн Нишнианидзе Т.Т. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые тот не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог», - сообщила она.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.