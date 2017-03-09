Россия убеждает суд ООН, что нет никаких доказательств поставки ею оружия боевикам на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие заявления сегодня в ходе слушаний запроса Киева о введении временных мер для России сделал представитель российской стороны Сэмюэль Вордсворс.

Читайте такжеМИД: Ответственность России за катастрофу MH17 неизбежна

Его выступление длилось почти час. При этом большая часть времени была посвящена тому, чтобы доказать ответственность украинской стороны за неизбирательные обстрелы, в результате которых гибли гражданские лица на Донбассе. "В соответствии с собственными доказательствами Украины, Украина сама, как минимум, причастна к неизбирательным обстрелам, приведшим к большому количеству смертей и ранений гражданских лиц", - заявил представитель российской стороны.

По его словам, именно такие обстрелы характеризуются украинской стороной как терроризм. Как отметил Вордсворс, это "очень важно", потому что в этой связи возникают вопросы.

Он также обвинил украинскую сторону в нарушении хронологии событий, в частности, вокруг Авдеевки. "Что касается событий в Авдеевке, то порядок событий был таким, что сначала Украина выдвинула свои танки в жилые массивы Авдеевки, нарушив линию соприкосновения, потом была стрельба со стороны групп «ДНР» и «ЛНР»... Срочные меры нужны, чтобы Украина отвела свои войска от жилых массивов в Авдеевке", - убеждал представитель российской стороны.

Во поводу Мариуполя и трагических событий в других местах Вордсворс заявлял, что это произошло неподалеку от украинских позиций. Так, он указал на то, что обстрел в Краматорске (февраль 2015 года) «произошел в 200-300 метрах от украинских позиций на улице Ленина».

Говоря об обвинениях со стороны украинской стороны в поставках Россией вооружения «ДНР» и «ЛНВ», Вордсворс заявил, что на эти доказательства полагаться нельзя. "Вам показали письмо от главы «ЛНР» российскому депутату Сергею Миронову, в котором он благодарил за помощь, и это вам представили в качестве доказательства финансирования терроризма", - отметил он в суде.

Представитель российской стороны также отверг обвинения в поставке системы «Бук», из которого был сбит самолет рейса МН17. "Нет никаких оснований для доказательств, чтобы очень серьезно обвинять, что Россия поставляла вооружение, зная о намерении. Тот, кто, возможно, поставлял оружие, действовал с целью обороны против военных атак со стороны украинских воздушных сил", - заявил Вордсворс.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины к Российской Федерации Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер.

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских боевиков Киев относит сбитие самолета «Малазийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.