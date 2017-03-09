МИД: Ответственность России за катастрофу MH17 неизбежна

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала в Twitter.

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"Из российских свидетельств очевидно, что большой страх вызывает дело МН17. Дело само по себе не исчезнет. Доказательств много. Ответственность - неизбежна", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, в Международном суде ООН сегодня проходят заключительные слушания по делу по иску Украины к России в части возможного введения по просьбе Киева временных предупредительных мер для Москвы.