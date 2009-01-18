Митрополит Владимир не будет Московским Патриархом

Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР не будет претендовать на Патриарший Престол Москвы.

Об этом он заявил в своем выступлении перед участниками собрания делегатов Украинской православной церкви на Поместный Собор РПЦ, сообщается на официальном сайте УПЦ.

“Сегодня много разговоров идет о том, кто вскоре займет овдовевший Патриарший Престол. Среди возможных кандидатов говорят и обо мне, видя во мне преемника Святейшого Патриарха Алексия”, - сказал он.

Митрополит добавил, что “желает предстать перед Богом 121 Митрополитом Киевским. А 16 Патриархом Московским и всея Руси пусть будет тот, на кого укажет Бог и ваш выбор”.

Как сообщал УНИАН, Епископат Украинской православной церкви Московского патриархата намеревался поддержать кандидатуру митрополита на выборах нового главы РПЦ

5 декабря 2008 года, на 80-м году жизни умер Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ, 18 лет возглавляший Русскую православную церковь.