УКРОП требует созвать СНБО, чтобы запретить российским банкам работать в Украине

Об этом сказано в заявлении УКРОПа, обнародованном на официальном сайте политсилы в связи с намерениями российского «Сбербанка» обслуживать в своих отделениях клиентов с паспортами так называемых ЛНР и ДНР.

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» требует от Президента Украины безотлагательного созыва Совета национальной безопасности и обороны Украины для того, чтобы немедленно ввести секторальные санкции против России в банковской сфере, включив в санкционный список «Сбербанк» и другие российские банки, существенная часть в капитале которых принадлежит Российской Федерации», – сказано в тексте.

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Представители УКРОПа требуют присутствия на заседании председателя НБУ Валерии Гонтаревой, с согласия которой российские банки свободно чувствуют себя в Украине и приносят деньги своим руководителям, вкладывающим их в войну с украинцами.

В заявлении также отмечается, что с самого начала российской агрессии в отношении нашего государства «Украинское объединение патриотов – УКРОП» выступало за полный запрет деятельности на территории Украины российских компаний, в частности банков. Однако власти не прислушались к этим требованиям. Заявления «Сбербанка» в партии назвали ярким примером сотрудничества российского учреждения с террористами, которые орудуют на востоке Украины и убивают наших защитников.

«Украина, пребывая в состоянии войны, не должна зависеть от финучреждений государства-агрессора. Сколько еще наших защитников должно погибнуть, чтобы украинская власть поступилась своими интересами и сказала «Нет!» российским банкам? Время начать деоккупацию отечественной экономики!» – сказано в тексте документа.