В США внезапно умер соавтор "плана Артеменко" по Крыму

Как сообщает The Independent, Алекс Оронов помогал налаживать связи между российскими официальными лицами и президентом США Дональдом Трампом через адвоката Майкла Коэна, а также "разрабатывал план возвращения аннексированного Крыма".

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Издание отмечает, что Оронов был родственником личного адвоката Трампа Майкла Коэна, и именно Оронов помог организовать встречу Артеменко с этим адвокатом и российскими представителями для обсуждения "мирного плана" по Крыму.

Как отметил сам Андрей Артеменко на своей странице в Facebook, Оронов был гражданином США, но последние 20 лет отдал Украине, создав сельскохозяйственный холдинг - Барышевскую зерновую компанию, которая после привлечения шведских инвестиций была переименована в Grain Alliance.

"Умер он не от старости, не от болезни, не от несчастного случая, а от вмешательства американских журналистов в его жизни! (...) Его сердце не выдержало! Он умер! От перенапряжения, от нервов, от несправедливости, от обиды, от подозрения, от горя недоразумение!", - заявил Артеменко.

Напомним, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций. "Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

27 февраля, во время пресс-конференции Артеменко заявил, что он планирует "в ближайшее время" совершить поездки в Вашингтон и Нью-Йорк и "продолжать свое дело".