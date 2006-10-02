Рабочая группа по созданию широкой коалиции завершила свою работу и отныне все будет зависеть от того, смогут ли лидеры политических сил согласовать оставшиеся разногласия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член рабочей группы, представитель «Нашей Украины» Анатолий КИНАХ.

По его словам, сегодня рабочая группа завершила свою работу, но не удалось согласовать принципиальные позиции, касающиеся включения положений Универсала национального единства к коалиционному соглашению.

По его словам, коммунисты остались на своих позициях. «Мы на сегодняшний день делаем паузу, но мы считаем, что на этой неделе необходимо завершать работу и, исходя из принципиальных позиций (по Универсалу) будет зависеть результат», - сказал А.КИНАХ, пояснив, что пауза берется для того, чтобы лидеры могли согласовать проблемные моменты. «Пока не будет согласования на политическом уровне, рабочая группа заседания проводить не будет, она не распущена, но она делает паузу в своих заседаниях», - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что рабочая группа выполнила задачу в пределах своих полномочий, согласовав те пункты, которые есть в сфере ее полномочий.

Он отметил, что оставшиеся несогласованными вопросы необходимо рассматривать как на фракциях, так и на заседаниях партий. Он напомнил, что «Наша Украина» настаивает на том, чтобы партнеры действовали последовательно и поскольку они подписали Универсал национального единства должны предусмотреть его в соглашении.

Как сообщалось, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО подписал Универсал национального единства, отказавшись ставить подпись под пунктами, в которых речь идет об административно-территориальной реформе, статусе языка, поддержке стремлений создания унитарной церкви, реформирования налоговой системы путем введения налога на недвижимость, создании рынка земли и вступлении в НАТО.