Соратника Януковича экс-министра Клименко вызывают в прокуратуру

Главная военная прокуратура вызывает экс-министра доходов и сборов Александра Клименко для проведения следственных и процессуальных действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению А. Клименко в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины», - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в вызове «подозреваемого Клименко в орган досудебного расследования для проведения следственных и процессуальных действий».

Клименко необходимо прибыть к Главной военной прокуратуры в 10.00 10 и 14 марта 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Голосеевский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Клименко.

Как заявлял главный военный Анатолий Матиос, Клименко в период с апреля 2012 года по сентябрь 2013 года, в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, «злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации».

***Клименко возглавлял Государственную налоговую службу Украины в период с ноября 2011 года по декабрь 2012 года, Министерство доходов и сборов Украины - с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года. После Революции достоинства он бежал из Украины.