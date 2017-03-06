Насиров: "У меня не было планов покидать страну"

Роман Насиров в интервью изданию LB.ua заявил, что хочет присутствовать на сегодняшнем заседании суда и отстаивать свои интересы. Также отстраненный глава ГФС уверяет, что не собирается покидать страну. "У меня не было такого желания, не было такого плана (покидать страну - ред.)", - сказал он.

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"Больше всего я бы хотел, чтобы Антикоррупционное бюро или Антикоррупционная прокуратура доставила меня обратно, в стационар больницы, откуда они меня забрали; чтобы они, если хотят, обеспечили охрану и, скажем так, присмотр за мной – если они переживают, что я в таком состоянии хочу куда-то пропасть", - добавил Насиров.

Также глава ГФС считает поведение детективов Антикоррупционого бюро, больше "каким-то пиарным действием, чем действительным способом разобраться в происходящем".

Комментируя инкриминируемые следственными органами нарушения Роман Насиров заявляет, что предоставленные рассроченные платежи "являются на сто процентов законными согласно Налогового кодекса и других нормативных актов, которые его регулируют". По его словам, они никак не могут являться причиной или частью уголовного дела.

"Касательно дела, которое будет рассматриваться, я больше всех других заинтересован, чтобы оно было рассмотрено по сути и чтобы правота была бы доказана", - сказал Насиров.

Напомним, сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи покинули здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта.