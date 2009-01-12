Если бы президентские выборы проходили в декабре (опрос)

Если бы досрочные выборы Президента проходили в конце декабря 2008 года, во второй тур вышли бы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ (22,3%) и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО (13,9%).

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса населения Украины, проведенного Фондом “Демократические инициативы” и фирмой “ Юкрейниан социолоджи сервис” 17-28 декабря 2008 года.

За Арсении ЯЦЕНЮКА проголосовало бы 7,9% граждан, Владимира ЛИТВИНА - 4,1%, Петра СИМОНЕНКО - 3,6%, Виктора ЮЩЕНКО - 2,4%, Александра МОРОЗА - 1,5%, Анатолия ГРИЦЕНКО - 1,4%, Наталию ВИТРЕНКО - 1,2%, Олега ТЯГНИБОКА - 0,7%.

При этом значительная часть избирателей - 20% - готова проголосовать против всех кандидатов, а еще 20% не определились с выбором.

Всего опрошено 2012 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.