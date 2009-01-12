Кого бы украинцы избрали Президентом в конце декабря (опрос)

Если бы выборы Президента Украины проходили в конце декабря, то наибольшую поддержку среди избирателей имели бы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты соцопроса, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики.

В частности, за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 25,6% граждан, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 22,5% респондентов, готовых участвовать в голосовании.

Во втором туре среди всех опрошенных за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 33,1%, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 30,7% респондентами.

Если бы во второй тур выборов попали В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то со значительным преимуществом победил бы В.ЯНУКОВИЧ. В частности, за него готовы проголосовать 37,3%, а за действующего главу государства – 11,7% всех опрошенных.

В случае выхода во второй тур Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, преимущество имела бы Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, за нее готовы проголосовать 33,1%, а за В.ЮЩЕНКО – 5,5% всех опрошенных.

О готовности участвовать в голосовании заявили 74,3% опрошенных.

Всего было опрошено по месту жительства 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.