МИД: С начала вооруженной агрессии РФ против Украины погибли свыше 9,8 тысяч человек

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно третьей годовщины вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В МИД подчеркнули, что своими действиями Россия бросила вызов основанному на ценностях мировом порядку, пытаясь возродить геополитические конструкции прошлого, где доминировали право силы и разделение на зоны влияния.

Также в МИД отметили, что государством-агрессором захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан Украины. “Неподконтрольным правительству Украины остается участок украинско-российской государственной границы протяженностью 409,7 км, через который Россия постоянно направляет на территорию Украины новых наемников, оружие и боеприпасы”, - говорится в заявлении.

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“В оккупированном Крыму, закрытому для любых форм международного контроля и мониторинга, системно нарушаются фундаментальные права человека, от чего страдают, в первую очередь, украинские активисты и коренной народ Крыма - крымские татары. Безосновательно задерживаются и получают тюремное заключения граждане Украины, бесследно исчезают активисты, запугиваются их семьи и друзья. Представительный орган крымских татар - Меджлис - запрещен.

Россия продолжает разжигать конфликт на Донбассе, отправляет на неконтролируемую Правительством территорию Украины регулярные войска и наемников, предоставляет боевикам и террористам современные вооружения и военную технику”, - отмечается в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили, что отказ России выполнять минские договоренности подрывает усилия Украины и международного сообщества, направленные на деэскалацию и стабилизацию в регионе. Пропаганда Москвы не знает границ лжи, фальсификаций, подмены понятий. Человеческая жизнь не представляет для агрессора никакой ценности. Кроме Украины, российские структуры неоднократно были замечены во вмешательстве во внутренние дела других суверенных государств. Агрессивная политика Российской Федерации - это угроза для всего мирового порядка и мироустройства.

По мнению украинских дипломатов, достойной и безальтернативной реакцией международного сообщества является сохранение солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии путем усиления политико-дипломатического и экономического давления на государство-агрессора.

“Россия должна полностью выполнить собственные обязательства относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе, взятые при подписании Минских договоренностей, немедленно прекратить нарушение прав человека и основных свобод на временно оккупированных ею территориях, освободить украинских заложников и политических заключенных, прекратить оккупацию Крымского полуострова. Только возвращение Российской Федерации в международно-правовое русло позволит обеспечить мир и стабильность на Европейском континенте, а также снять угрозу хаоса и доминирования силы в межгосударственных отношениях”, - сказано в заявлении.