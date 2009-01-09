Путин сравнил ситуацию с Украиной и ситуацию с Грузией

Россия не использует ситуацию с Украиной в качестве какого-либо политического оружия, заявил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с иностранными СМИ. "Это - старая история про белого бычка", - сказал премьер в ответ на просьбу журналистов прокомментировать существующее мнение о том, что Россия использует ситуацию с поставками и транзитом газа через Украину в своих политических целях. "Если говорить про политическое оружие, я такого не знаю - политического энергетического оружия", - сказал премьер.

В.Путин подчеркнул, что Россия не связывает политические вопросы с экономическими. Он отметил, что Россия исправно поставляет газ в Грузию, несмотря на политические проблемы с этой страной. В свою очередь, Грузия информировала Россию о том, что готова возобновить газоснабжение Южной Осетии.

Премьер отметил, что те, кто связывает политические и экономические вопросы, "делают это только с одной целью - прикрыть свою экономическую несостоятельность и нежелание исполнять обязательства".

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