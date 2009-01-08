Путин о газе, контроле, европейской медлительности и горилке

Газ к границе Украины будет подан тотчас после создания независимого механизма контроля с участием ЕС.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, передает РИА «Новости».

"Что можно сделать сегодня, чтобы быстрее выйти из кризиса? Немедленно сформировать контрольный механизм и направить наблюдателей на границу входа нашего газа на территорию Украины и выхода с Украины. Как только механизм будет создан, как только люди там появятся, сядут и будут работать, газ будет тотчас подан", - сказал В.ПУТИН.

При этом премьер РФ подверг критике медлительность европейских партнеров, которые будут согласовывать мандат на такой механизм в течение нескольких дней. Он считает, что в нынешней драматической ситуации это можно сделать в течение нескольких часов.

В.ПУТИН отметил, что только в понедельник состоится встреча министров энергетики стран ЕС.

"Такое согласование в сегодняшних драматических условиях можно получить за два часа", - сказал премьер.

Он уточнил, что с российской стороны подписи под этим протоколом о создании контрольного механизма уже стоят.

"Я считаю, что этот протокол нужен, потому что мы имеем отказ украинской стороны от работы на ее территории международных наблюдателей", - заявил В.ПУТИН.

"Если сегодня они с этим согласны, пусть подписывают этот документ", - подчеркнул премьер.

По его словам, в работе такого механизма должны принять участие как представители "Нафтогаза" Украины, так и "Газпрома", как представители компаний - основных получателей газа, так и представители Еврокомиссии.

"Надеемся, что этот вопрос будет решен как можно быстрее. Нам не нужно, чтобы какая-то группа дам и господ приехала в Киев, сидела и пила там горилку в гостинице, нам нужно, чтобы люди были на пунктах пропуска входа и выхода нашего газа с территории Украины в направлении Западной Европы", - сказал глава правительства РФ.

"Мы к этой работе готовы и ждем решения наших европейских партнеров", - резюмировал В.ПУТИН.