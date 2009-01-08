Вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что Украина хочет предотвратить утрату доверия к ней как стране-транзитеру.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил во время встречи с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны договорились, что эксперты ЕС посетят измерительные станции инфраструктуры ГТС для контроля транзитных потоков российского газа в ЕС.

“Мы считаем позитивом быстрый ответ Европейского Союза на инициативу Украины”, – отметил Г.НЕМЫРЯ. “Цель правительства Украины четкая – возобновить переговоры. Мы хотим предотвратить утрату доверия к Украине как стране-транзитеру”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз принял предложение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о направлении в Украину экспертов, которые изучат причины срыва поставок российского природного газа в страны ЕС и установят, кто несет за это ответственность.

А.ПИБАЛГС сегодня во время телефонного разговора с Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что технические эксперты ЕС прибудут в Украину в пятницу, 9 января.