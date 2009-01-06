Почему Прибалтика не зависит от Газпрома и что теряет Украина

Украина избежит газовых проблем, если перейдет на рыночные цены на газ и его транзит в Европу - польский эксперт

Варшава. 6 января. УНИАН. Украина избежала бы газовых конфликтов с Российской Федерацией, если бы украинские политики установили прозрачные отношения между странами в газовой сфере и внедряли энергосберегающие технологии, а не рассчитывали на льготную цену и личные доходы от продажи газа.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН аналитик Фонда Батория (Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«(Газовый конфликт) - это грех запущения, который мстит каждый раз в конце декабря - начале января», - сказал эксперт.

Он отметил, что ни одно украинское правительство после 2004 года не достигло никаких существенных успехов во внедрении энергосберегающих технологий, что дало бы возможность значительно уменьшить зависимость от поставок энергоносителей.

Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что экономики восточноевропейских стран, в том числе Польши, в начале девяностых были, как украинская экономика сейчас, очень энергоемкими.

Невзирая на это, правительствам восточноевропейских государств за достаточно короткое время удалось значительно улучшить ситуацию благодаря внедрению современных энергосберегающих технологий, что в свою очередь уменьшило зависимость стран от поставок энергоносителей.

Аналитик заметил, что Прибалтийские государства, которые остро конфликтуют с РФ с момента распада Советского союза, не имеют никаких «газовых» конфликтов, поскольку платят рыночную цену на газ.

«Газпром» не может против них играть этим козырем (льготной ценой на газ), как он это делает с Украиной», - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что Украина избежит проблем, если перейдет на рыночные отношения в сфере газа, что предусматривает оплату газа по рыночным ценам и установление рыночных расценок на транзит российского газа в Европу.

Он заметил, что, очевидно, как украинские, так и российские должностные лица, получали дополнительные доходы благодаря непрозрачной системе поставок газа в Украину по льготной цене.

В то же время он назвал «абсурдной» цену в 450 долларов за тысячу кубометров для Украины, которую в понедельник, 5 января, озвучил «Газпром», отметив, что газ для ЕС в 2009 году значительно подешевеет из-за резкого удешевления нефти с почти 150 долларов в июле 2008 до менее чем 40 - в декабре.

Эксперт также выразил мнение, что Украина может больше потерять из-за очередного газового конфликта с РФ, поскольку украинцы до сих пор зависят от позитивного имиджа страны в Европейском Союзе, тогда как россияне не заботятся об этом.

Г.ГРОМАДСКИЙ добавил, что все больше политиков в Евросоюзе считают, что украинцы используют ситуацию в газовом конфликте с РФ, заложником которого являются страны ЕС.