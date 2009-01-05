В программу пребывания Ющенко в Калуше внезапно внесены изменения
13:30, 05 января 2009Политика
3444
Пресс-служба распространила сообщение
В программу сегодняшней поездки Президента по Ивано-Франковской области внезапно внесены изменения.
Пресс-служба главы государства за 40 минут до анонсированного ранее общения Ющенко с прессой распространила следующее сообщение :
«Шановні колеги!
Доводимо до Вашого відома, що заплановане на сьогодні на 14.00 спілкування Президента України з пресою у Калуші не відбудеться».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter