В программу пребывания Ющенко в Калуше внезапно внесены изменения

В программу сегодняшней поездки Президента по Ивано-Франковской области внезапно внесены изменения.

Пресс-служба главы государства за 40 минут до анонсированного ранее общения Ющенко с прессой распространила следующее сообщение :

«Шановні колеги!

Доводимо до Вашого відома, що заплановане на сьогодні на 14.00 спілкування Президента України з пресою у Калуші не відбудеться».

"Обком"