ЕС должен найти альтернативу газовой зависимости от России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас ПАЭТ считает, что Евросоюз должен найти альтернативу газовой зависимости от России

"Газовая ссора между Россией и Украиной показывает, что Европейский Союз должен еще больше сосредоточиться на единой политике энергетики и безопасности", сказал он в интервью эстонскому телевидению, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Подобные кризисы, отметил У.ПАЭТ, не были бы столь серьезными, если бы были другие каналы поставок, по которым Евросоюз мог бы закупать газ, и зависимость от "Газпрома" тогда не была бы такой ужасающе сильной.

Между тем, по мнению У.ПАЭТА, Эстонии газовый кризис не угрожает. У нее есть прямой газопровод с Россией и до сих пор переговоры о цене на газ шли на чисто экономической основе, сказал он.