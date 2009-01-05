ЕС должен найти альтернативу газовой зависимости от России
Считает министр иностранных дел Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Урмас ПАЭТ считает, что Евросоюз должен найти альтернативу газовой зависимости от России
"Газовая ссора между Россией и Украиной показывает, что Европейский Союз должен еще больше сосредоточиться на единой политике энергетики и безопасности", сказал он в интервью эстонскому телевидению, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Подобные кризисы, отметил У.ПАЭТ, не были бы столь серьезными, если бы были другие каналы поставок, по которым Евросоюз мог бы закупать газ, и зависимость от "Газпрома" тогда не была бы такой ужасающе сильной.
Между тем, по мнению У.ПАЭТА, Эстонии газовый кризис не угрожает. У нее есть прямой газопровод с Россией и до сих пор переговоры о цене на газ шли на чисто экономической основе, сказал он.