Эмоциональная надпись на Берлинской стене: Климкин прокомментировал поступок нардепа-"граффитчика" Гончаренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции «Создание Украинского института: мягкая сила для продвижения современной Украины в мире».

"Я считаю, что любой поступок можно объяснить. И этот поступок можно объяснить эмоционально. Но в политическом контексте, я считаю, что это было лишним. Немецкая сторона не воспринимает это как нечто такое, что заведомо направлено против нее. Это я могу четко сказать", - заявил Климкин.

"Но опять-таки, мы прекрасно знаем, что у всех у нас очень, очень много эмоций. Порой эмоции нужно сдерживать и выбирать другие пути, например, политические пути", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста, посвященная высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских военных подразделений.

Посольство Германии в Украине назвало повреждения Гончаренко фрагмента Берлинской стены нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.