У Ющенко утверждают, что Украина полностью уплатила газовые долги

Благодаря усилиям и скоординированным действиям Президента Украины, Правительства, НАК «Нафтогаз Украины» и Национального банка Украина полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году. Проведены платежи не только за ноябрь месяц, но и авансовый платеж за декабрь 2008 года.

Об этом вечером 30 декабря сообщила пресс-служба Президента Украины . Таким образом, говорится в сообщении, устранены все преграды для заключения взаимовыгодных конструктивных договоренностей с российскими партнерами относительно поставок импортного природного газа украинским потребителям в 2009 году.

Президент Украины выразил уверенность в скорейшем завершении переговоров и еще раз заверил, что Украина является и будет надежным транзитером российского газа для европейских потребителей.

Переговоры относительно поставок импортного природного газа в Украину в 2009 году продолжаются.

Напомним, что сегодня представители Газпрома несколько раз угрожали отрезать Украину от поставок газа с 1 января 2009 года в случае, если Нафтогаз не оплатит газовых долгов.

Среди вариантов выхода из ситуации, в частности звучало предложение засчитать авансовый платеж Газпрома за транзит газа в Европу по территории Украины как уплату украинского долга. Впрочем, НАК Нафтогаз не согласился на это предложение.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина заявили, что правительство поддержало предложение НАК “Нафтогаз Украины”, согласованную с Минтопливэнерго, относительно проведения расчетов за импортированный в ноябре и декабре 2008 г. природный газ, в частности за счет привлеченных средств "Сбербанка Украины" и Укрэксимбанка в сумме почти 2 млрд. долларов США. Кабмин издал соответствующее распоряжение и предоставил гарантии осуществления НАК “Нафтогаз Украины” мер, связанных с его выполнением.