Эксперты назвали самых удачливых политиков 2008 года

Эксперты называют председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и премьер-министр Украины Юлию ТИМОШЕНКО самыми удачливыми политиками 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве результаты экспертного опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы».

В частности, В.ЛИТВИНА назвали самым удачливым политиком 18 экспертов, а Ю.ТИМОШЕНКО – 16.

Шесть экспертов назвали самыми удачливыми политиками уходящего года мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и бывшего председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Пять экспертов самым удачливым политиком считают главу Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГУ.

Вместе с тем, 26 экспертов самым неудачливым политиком года назвали Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, 16 экспертов считают таким лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, 8 экспертов назвали самым неудачливым политиком года Ю.ТИМОШЕНКО.

Опрос проводился 23-28 декабря, всего были опрошены 32 эксперта.