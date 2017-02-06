Совет ЕС решительно поддерживает выполнение Минских соглашений - Могерини

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Брюсселе.

Говоря о ситуации в Украине, высокий представитель ЕС заявила: "Мы вновь подтвердили со всеми министрами решительную поддержку Европейского Союза полного выполнения Минских соглашений, нашу готовность сопровождать и поддерживать еще больше работу наших коллег в "нормандском формате" и работу ОБСЕ, особенно на месте (на востоке Украины - УНИАН). Мы также обсудили это с Австрией как председательствующей страной в ОБСЕ".

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"Одновременно мы сосредоточили наше обсуждение на поддержке Европейским Союзом программы реформ страны, и в частности усилий, которые президент, премьер-министр и парламент предпринимают для реформирования страны, когда дело касается социальных, экономических мер и борьбы с коррупцией, что для нас является ключевым. Европейский Союз продолжит поддерживать Украину также в предоставлении услуг населению, и хочет убедиться, что условия для людей в стране улучшаются, и, очевидно, для этого необходима лучшая ситуация с безопасностью", - заявила Могерини.

Она сказала, что ситуация на востоке Украины в последнее время вызывает чрезвычайную обеспокоенность.

"Когда мы говорим о полном выполнении Минских соглашений, мы, безусловно, подтверждаем наши ожидания, что боевые действия прекратятся там, и что мирный процесс может начаться на практике", - заявила Могерини.