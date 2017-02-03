Порошенко назвал ответственных за обстрел жилых кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки

Об этом глава государства сказал во время видеоконференции с председателем Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским, обсуждая ситуацию в Авдеевке, передает пресс-служба Порошенко.

Президент подчеркнул, что за текущее ожесточенное обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она их не контролирует абсолютно ошибочный, потому что в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, которые выполняют приказы Российской Федерации", - сказал президент и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются.

По словам президента, пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.

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"Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки: без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад. И только четко скоординированные действия мои, украинского правительства, служб, славных украинских военных сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН ранее, все разрушения и повреждения в Авдеевке тщательно документируются, чтобы потом в международном трибунале приобщить эти материалы к делу о компенсации Россией последствий ее "деятельности" в Украине.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он подчеркнул, что "все в соответствии с международным законодательством". "Рашистские "отпускники" и "трактористы" должны четко знать, что за все то безпамятство, которое они натворять в Украине, их дети и они сами в старости будут долго расплачиваться", - отметил председатель ВГА.