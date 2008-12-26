Рада решила, что Стельмаху и правлению НБУ пора уходить (дополненная)

Верховная Рада выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления “О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса” проголосовали 380 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса такой, которая не обеспечила основной функции НБУ – стабильности национальной денежной единицы, что создало угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур и имеющую признаки коррупции, что привело к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

В связи с чем ВР выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

Парламент также обратился с требованием к Президенту безотлагательно внести представление на освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

ВР также поручила Счетной палате проверить обоснованность и обеспеченность предоставленных НБУ объемов рефинансирования на протяжении октября-декабря 2008 года.

Парламент обратился к Генеральной прокуратуре изучить все материалы, касающиеся этого вопроса, и соответственно отреагировать на них.

Как отметил председатель временной следственной комиссии ВР Юрий ПОЛУНЕЕВ (БЮТ), системный анализ действий НБУ дает основания для вывода о неэффективности работы руководства НБУ, что привело к девальвации национальной валюты, накоплению кредитов и валютных рисков в банковской системе, для решения которых необходимо не менее трети ВВП в виде средств налогоплательщиков.

Согласно предварительному отчету, ВСК считает, что руководство НБУ уклоняется под прикрытием банковской тайны от предоставления наиболее необходимой информации, которая касается вопросов, связанных с прозрачностью процедур предоставления стабилизационных займов коммерческим банкам и операций купли-продажи отдельными банками валюты на валютном рынке и аукционах НБУ.

Кроме того, ВСК констатирует отсутствие системных мероприятий и продуманной долгосрочной политики Нацбанка в сфере валютного регулирования.

Верховная Рада Украины приняла к сведению предварительный отчет ВСК.