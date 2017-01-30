В Кремле надеются, что Путин и Трамп встретятся до июльского саммита G20
В Кремле рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут первую встречу до саммита G20, запланированного на июль в Гамбурге.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Вероятно, да», - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли встреча президентов РФ и США состояться до июльского саммита G-20.
Он отметил, что сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов.
«Помощники сейчас займутся проработкой этого вопроса, мы надеемся, что достаточно оперативно», - сказал Песков.
По его словам, на встрече главы государств смогут начать предметно обсуждать вопросы, которые наметились во время телефонного разговора (Трамп 28 января провел телефонный разговор с Путиным – УНИАН).
Как сообщалось, саммит G-20 намечен 7-8 июля в Гамбурге.