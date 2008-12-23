У Верховной Рады есть шанс увидеть проект госбюджета-2009

Кабинет Министров Украины планирует сегодня подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2009 год.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, кроме госбюджета, в парламент будет также передана антикризисная программа действий правительства и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

А.ТУРЧИНОВ также призвал ВР в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты, чтобы до конца года, а именно, в четверг, 25 декабря, был полностью принят госбюджет на 2009 год.