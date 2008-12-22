Лавринович знает, что может расколоть большинство в ВР

Кадровые вопросы не выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины, поскольку они могут нарушить «монолитность рядов большинства». Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что пока в повестке дня на текущую пленарную неделю не предусматривается инициатив относительно кадровых изменений в правительстве и в Фонде государственного имущества Украины.

А.ЛАВРИНОВИЧ добавил, что эти вопросы «могут повлиять на плотность и монолитность рядов большинства, поэтому они отодвигаются».

Он отметил, что для Партии регионов «эти вопросы не являются актуальными».