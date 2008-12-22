Лавринович знает, что может расколоть большинство в ВР
18:25, 22 декабря 2008Политика
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Нардеп о повестке дня
Кадровые вопросы не выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины, поскольку они могут нарушить «монолитность рядов большинства». Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что пока в повестке дня на текущую пленарную неделю не предусматривается инициатив относительно кадровых изменений в правительстве и в Фонде государственного имущества Украины.
А.ЛАВРИНОВИЧ добавил, что эти вопросы «могут повлиять на плотность и монолитность рядов большинства, поэтому они отодвигаются».
Он отметил, что для Партии регионов «эти вопросы не являются актуальными».
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