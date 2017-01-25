Первый заместитель мэра Ужгорода подозревается во взяточничестве - Луценко
23:59, 25 января 2017Политика
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Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап подозревается в получении взятки в размере 40 тысяч гривень.
При получении второго транша взятки был задержан посредник / facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
По его словам, сотрудники прокуратуры и СБУ зафиксировали, что Цап требовал у предпринимателя деньги за разрешение приватизации земли.
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25 января при получении второго транша взятки был задержан посредник. Юрий Луценко добавил, что в это время Цап находился в Киеве. Когда он узнал о том, что произошло, то подался в бега.
Луценко порекомендовал Цапу немедленно прибыть в прокуратуру с повинной
"Можно даже заключить соглашение со следствием, если указать, кому шли деньги наверх", - добавил генпрокурор.
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