Пророссийского президента ПАСЕ попросят обратиться к РФ насчет каждого задержанного в Крыму

Об этом в комментарии собственному корреспонденту УНИАН сообщил сегодня в Страсбурге украинский депутат Георгий Логвинский, избранный вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, после завершения круглого стола "Пытки, исчезновения, преследования: Крым просит справедливости".

В ходе круглого стола была обнародована соответствующая подробная информация о конкретных случаях, в частности, по делам Ильми Умерова, Евгения Панова, Ахмета Чийгоза.

"Информацию, которую вы сейчас услышали, мы направим лично президенту Аграмунту, и будем просить, чтобы он с личным письмом обратился по каждому задержанному лицу к Российской Федерации", - сказал Логвинский.

В этой связи он указал, что здесь, в Страсбурге, есть представительства всех 47 стран ПАСЕ, в том числе и представительство РФ. "Через посла он (Аграмунт) должен обратиться к президенту Путину, к председателю Госдумы, чтобы они ответили на этот вопрос. Я уверен, что мы должны использовать любые рычаги, чтобы повлиять на ситуацию", - подчеркнул Логвинский.

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При этом депутат выразил уверенность, что задержание этих людей является "политическим решением". "Они удерживают наших людей в качестве заложников, чтобы потом иметь возможность торговаться, как воры на рынке, чтобы выторговать себе соответствующие позиции", - сказал он.

Отметим, переизбранный президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил о желании диалога с российской делегацией в рамках межпарламентской платформы" с целью ее возврата к Ассамблее.