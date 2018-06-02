События недели: версия читателей УНИАН – Трамп бьет горшки, Савченко сдает Крым, а Порошенко назвал новые сроки безвиза

Дональд Трамп, даже в неделю своей инаугурации продолжал шокировать публику своими заявлениями. Еще не став президентом, он уже успел переругаться почти со всеми, начиная от своих союзников по НАТО в Европе и заканчивая своими собственными спецслужбами и журналистами. Начал он неделю, обозвав НАТО «устаревшей организацией», которая не справляется с войной против терроризма, пригрозив, что не намерен оплачивать оборону своих союзников в Европе из кармана США. По его словам, многие страны-члены НАТО "не платят то, что они должны платить". Тот факт, что блок НАТО создавался под несколько иные задачи его, видимо, не смущает.

Не забыл избранный президент Дональд проехаться и по одному из ключевых своих союзников в Европе – Германии, обвинив ее в провальной миграционной политике, из-за которой Европу захлестнула волна беженцев. Меркель, которую и так из-за беженцев попрекают все, кому не лень, не сдержалась, огрызнувшись в духе «больно вы нам, американцы, нужны». По ее словам, европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках.

Дальше – больше. Не успев обидеть Германию, являющуюся, грубо говоря «хранительницей» ЕС, Трамп выразил поддержку и похвалил готовящуюся к официальному выходу из Европейского союза Великобританию, пообещав заключить с ней торговую сделку, которая облегчит последствия Брекзита. Кроме того, Трамп предположил, что другие страны последуют примеру Великобритании и выйдут из состава ЕС, который, как он отметил, серьезно пострадал от миграционного кризиса.

На этой неделе Трамп получил ответ и от Китая, хвост которого он умудрился подергать еще в декабре, пообщавшись с главой Тайваня. В Пекине долго думали и, наконец, ответили, разразившись гневной публикацией в China Daily, в которой недвусмысленно заявили, что Дональд играет с огнем, поскольку Пекин готов к решительным действиям, посему отказ от политики "одного Китая" дорого обойдется США.

На внутренней арене Трамп также столкнулся с кучей неприятностей. Вся эта неделя прошла под знаком протестов против его инаугурации. И пока общественные активисты собирали многотысячные митинги, а голливудские звезды отказываются выступать на его инаугурационных мероприятиях, десятки конгрессменов как от республиканцев, так и от демократов объявили о намерении бойкотировать инаугурацию избранного президента.

В свою очередь, многие американские СМИ, которые невзлюбили 45-го президента США еще до начала его каденции (а после последней пресс-конференции, на которой он отказал журналисту CNN в праве задать вопрос, обвинив в публикации фейков – просто возненавидели), дошли до того, что начали делать сюжеты о том, кто станет президентом США в случае убийства Трампа во время инаугурации.

В итоге, согласно соцопросам все тех же американских СМИ, Дональд Трамп стал самым непопулярным избранным президентом перед церемонией инаугурации среди всех президентов США на протяжении последних 40 лет.

У нас в Украине тоже было не скучно. Надежда Савченко извергнула из глубин сознания свое видение возвращения Донбасса. По ее словам, для мирного возвращения Донбасса надо пока признать тот факт, что Крым превратился во второе Приднестровье и останется оккупированным на долгие годы.

Украинская общественность восприняла слова Савченко однозначно – это предложение сдать Крым. Ее тут же в очередной раз обвинили цинизме, предательстве и озвучивании идей московских кураторов.

В СБУ пригрозили, что уже готовят «правовую оценку» заявлениям Савченко «относительно незаконной аннексии Крыма», а возглавляемый Пашинским комитет по нацбезопасности попросил Раду исключить Савченко из своих рядов.

Кроме Савченко, читатели продолжали следить за новостями о «безвизе» и тем, как Порошенко в очередной раз рассказал о «считанных» неделях, после которых уже точно-точно будет понятно, когда мы его наконец-то получим.

Вообще, после некоторого затишья, эта неделя оказалась довольно богатой на предсказания о сроках получения Украиной безвизового режима. Например, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли ожидает, что механизм приостановления «безвиза» с третьими странами будет одобрен уже в феврале-марте. "Сейчас договоренность относительно механизма приостановления безвизового режима достигнута. Должно быть формальное одобрение этой договоренности в феврале или марте. И сразу после этого состоится триалог в Брюсселе между различными институтами, чтобы формально согласовать визовую либерализацию для Украины", - заявил Мингарелли.

В свою очередь, СМИ назвали более четкие сроки – промежуток с апреля по июнь. Однако, это в том случае, если в ЕС не произойдет никаких новых потрясений. Уточняется также, что точно не стоит ожидать, либерализации визового режима до голландских парламентских выборов 15 марта. Кроме того, неизвестно, чем закончатся выборы во Франции, которые вероятно пройдут в два тура и завершатся к концу мая. В случае победы Ле Пен Европейскому союзу будет уже не до Украины…

Порошенко на этой неделе также подключился к гаданию по безвизу, рассказав, что ожидает получить ясность относительно безвизового въезда для своих граждан в Европейский Союз в течение "очень нескольких" (считанных) недель после того, как будут выполнены требования ЕС. Что ж, осталось немного, посмотрим. Мы и так ждали долго, что нам какие-то «очень несколько недель»?

На этом фоне читатели пропустили очередные фантазии наших чиновников, бьющихся над спасением нашего Пенсионного фонда. Глава Минсоцполитики Андрей Рева анонсировал законопроект, который «может вызвать шок», но сделает ПФ бездефицитным. Как оказалось, Рева не преувеличивал. Выделить можно несколько ключевых деталей:

1. Пенсия по возрасту. Можно будет купить себе 15 лет страхового стажа, что обойдется приблизительно в 130 тысяч гривень. При этом тот, кто претендует на пенсию, не сможет одновременно работать: либо пенсия, либо работа

2. Пенсия по инвалидности. Выплачиваться будет из Фонда соцстрахования. Из-за злоупотреблений будет проведена ревизия. Больше всего вопросов –к 3-й группе инвалидности.

3. Пенсия по выслуге лет – только для военнослужащих. Выслуга фиксированная – 25 лет. При этом единый соцвзнос из зарплат военных будет взиматься в двойном размере.

4. Все льготы и надбавки отменяются.

Одновременно с этой новостью СМИ распространили сообщение о том, что новый Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, который должен быть подписан для выделения очередного транша, предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет. Сообщение о переговорах Ревы с представителем МВФ было обнародовано и на правительственном портале.

Но уже через пару часов эту, последнюю новость, аннулировали, а затем последовали заявления вице-премьера Павла Розенко, дескать, Украина не брала на себя фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать каких-либо шагов в данном направлении. Подробнее об этой всей истории вы можете почитать в публикации УНИАН «Пенсионный скандал».

Слабо интересовались читатели и новостями об очередном витке «янтарных» войн в Олевске – одном из центров нелегальной добычи янтаря на Житомирщине, гдепроизошла перестрелка между местным криминалитетом и их коллегами со Львовщины, которые, видимо, решили, что «грабить Техас должны не только техасцы» и потребовали свою долю в местном бизнесе. В итоге семеро человек попали в больницы с огнестрельными ранениями, один скончался.

Из всего этого можно сделать печальный вывод, что, несмотря на хищническое разграбление и уничтожение местных лесов, постоянные конфликты и десятки публикаций в СМИ по этой проблеме, власти не хотят и не будут бороться с незаконным янтарным промыслом. Так что новости о кровавых разборках в этих «янтарных республиках» мы и дальше будем получать регулярно.

Ну а для тех, кто дочитал до конца, на сладкое – лучшая новость из нашей рубрики курьезы.

Представьте себе, что вы купили билет на сказочное Бали, сели в самолет, заснули, а, когда приземлились, поняли, что вас привезли в какой-нибудь Бердянск. Уверен, схожие чувства испытал несчастный иранец, который, пытаясь нелегально попасть в Германию в холодильнике, по ошибке приехал в Украину.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН