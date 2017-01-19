Порошенко рассказал, сколько украинцы еще будут ждать "безвиз"

Об этом глава государства заявил в интервью агентству Reuters.

Порошенко отметил, что Украина ожидает получить ясность относительно безвизового въезда для своих граждан в Европейский Союз в течение "очень нескольких" (считанных) недель после того, как будут выполнены требования ЕС.

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По словам президента, соглашение (относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами), которое было достигнуто в прошлом месяце, после нескольких недель проволочек до сих пор не вступило в силу.

"Это прямое обязательство ЕС .... Мы ждем нескольких моментов или недель для завершения бумажной работы для этих вещей и запуска процесса", – сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.