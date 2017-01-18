Критика Трампа в адрес НАТО только на руку России - The New York Times

Об этом говорится в редакционной статье "Критика Трампа в адрес НАТО только на руку России", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Новый выпад против верных американских союзников Трамп сделал в совместном интервью изданиям "The Times of London" и немецкому "Bild". Его опубликованные высказывания возмутили и потрясли ближайших союзников США в Европе.

Трамп заявил, что НАТО устарело, поскольку не может противостоять терроризму, и он повторил обвинения, что некоторые из членов альянса не выплачивают справедливую долю. Он назвал Европейский Союз "в основном, инструментом Германии" и сообщил, что другие европейские страны, вероятно, последуют инициативе британцев, и покинут союз.

Затем он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, сильного лидера, которая столкнулась с трудными перевыборами. Он назвал ее смелое решение, открыть границы Германии для мигрантов и беженцев, "абсолютно катастрофической ошибкой". Он также заявил, что не видит никакой разницы между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, и что, по крайней мере, на начальном этапе, будет доверять им в равной степени. Даже несмотря на то, что именно президент России вмешался в американские выборы, осуществлял бомбардировки мирных жителей в Сирии, уничтожал инакомыслие в своей собственной стране и вторгся в Украину.

На самом деле вызывает недоумение, когда избранный президент публично унижает лидеров ближайших стран-союзников, а также альянс, который в течение 70 лет противостоял российской экспансии. И критика Трампа в отношении реакции НАТО на терроризм демонстрирует неосведомленность будущего лидера о вкладе альянса в борьбу с талибами и Аль-Каидой в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Во время интервью Трамп действительно сказал фразу "НАТО имеет очень важное значение для меня". Но в контексте других его высказываний, этого едва ли достаточно, чтобы исправить впечатление, что он не понимает значимости исторической роли НАТО в качестве защитника демократии и его важность сегодня. Замечания Трампа также не ослабили опасения по поводу того, что его кандидаты в правительство (некоторые из них, похоже, гораздо лучше разбираются во внешней политике, чем он), практически не будут иметь влияния на политику администрации. В ходе своих недавних слушаний, Рекс Тиллерсон, кандидат на пост госсекретаря, сказал, что понимает ценность прочных союзов; отставной генерал Джеймс Мэттис, кандидат на пост министра обороны, пошел еще дальше, заявив, что "если бы сегодня у нас не было НАТО, нам бы пришлось его создать".

Комментарии Трампа о Европейском Союзе просто поражают: "Я не думаю, что он [ЕС] имеет большое значение для Соединенных Штатов". У союза есть свои проблемы, как показало голосование Великобритании о выходе, но высокомерно назвать несущественной идею европейской интеграции и второй по величине рынок в мире – значит игнорировать историю и отвергать будущее. Трамп, похоже, стремится разрушить основанный на правилах международный порядок.

Победителем во всем этом оказывается Путин, который усердно пытается не только делегитимизировать американскую демократию путем вмешательства в выборы, но и дестабилизировать Европу, а также ослабить, если не разрушить, НАТО, поскольку винит его в развале Советского Союза. Путин почти наверняка попытается убедить Трампа лишить американской поддержки планы НАТО по укреплению обороны против новой самоуверенной России. В рамках этих усилий, американские солдаты приехали в Польшу на прошлой неделе; в понедельник началось развертывание 330 американских морских пехотинцев в Норвегии. Изменение курса в ближайшее время было бы огромной ошибкой.

Европейские лидеры пытаются казаться отважными после интервью Трампа. "Лучший ответ – это европейское единство", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро. Достойный ответ, но неполный. Европейцы нуждаются в Америке как партнере. И Америка также нуждается в Европе.