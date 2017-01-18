В СБУ отреагировали на заявление Савченко об отказе Украины от Крыма
Служба безопасности Украины даст правовую оценку высказываниям народного депутата Надежды Савченко относительно того, что Украина должна отказаться от законных прав на Крым ради освобождения оккупированных территорий Донбасса.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
«СБУ обязательно даст правовую оценку позиции, которую она выразила относительно незаконной аннексии Крыма», – сказал Ткачук.
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Как сообщал УНИАН, ранее Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма.
По ее словам, «как бы ни кричали и рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».
«Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они (власти Украины) оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — убеждена она.