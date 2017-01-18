В СБУ отреагировали на заявление Савченко об отказе Украины от Крыма

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

«СБУ обязательно даст правовую оценку позиции, которую она выразила относительно незаконной аннексии Крыма», – сказал Ткачук.

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Как сообщал УНИАН, ранее Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма.

По ее словам, «как бы ни кричали и рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».

«Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они (власти Украины) оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — убеждена она.