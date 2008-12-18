Балога стал «Личностью года» за искусство разрушения

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА назван «Личностью года» по версии журнала «Корреспондент».

Об этом объявил главный редактор издания Виталий СЫЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Украинский журнал «Корреспондент» уже в седьмой раз в рамках ежегодного проекта «Личность года» назвал людей, которые потрясли Украину и мир в 2008 г. Звание «Личность года» «Корреспондент» присудил Виктору БАЛОГЕ», - сообщил В.СЫЧ.

Журналист отметил, что «в искусстве разрушения этот человек превзошел даже признанного мастера жанра – Юлию ТИМОШЕНКО».

«Никогда еще «Личностью года» по версии «Корреспондента» не был человек, занимающий столь невысокую должность, а именно – главы Секретариата Президента. В одном из своих интервью Виктор ЮЩЕНКО назвал Секретариат лишь техническим, вспомогательным органом, обеспечивающим работу Президента. Такие секретариаты есть и у премьер-министра, и у председателя Верховной Рады, добавил он тогда», - отметал В.СЫЧ.

При этом главный редактор подчеркнул, что «Президент несколько лукавил». «Столь деятельного и эффективного главы Секретариата как В.БАЛОГА нет ни у одного из его коллег. На протяжении всего года В.БАЛОГА прилагал все мыслимые – и не только – усилия, чтобы испортить репутацию Ю.ТИМОШЕНКО – премьера и главного политического оппонента его патрона. Ко двору приходился любой повод. Война между Секретариатом и премьер-министром вышла за рамки не только разумного, но и приличного, порой напоминая перепалку обиженных детей, отголоски которой разносились далеко за границы Украины», - пояснил В.СЫЧ причины редакционного выбора.

Главный редактор также добавил, что «свои навыки и умения бывший Закарпатский губернатор применил не только в борьбе с главой правительства». «В.БАЛОГА умело маневрировал и искусно блефовал, чтобы разрушить любые альянсы, которые могли навредить Президенту – как в части его полномочий, так и когда речь шла об имидже главы государства в глазах избирателей, подчеркивает издание», - сказал В.СЫЧ.

Журналист констатировал, что в целом 2008 год в Украине прошел под знаком противостояния между Президентом и премьер-министром. «И В.БАЛОГА, выражаясь боксерской терминологией, работал в этом бое первым номером», - отметил В.СЫЧ.

«Корреспондент» обращает внимание читателей на то, что звание «Личность года» не означает награждение героя. Номинация – признание того, что именно этот человек оказал наибольшее влияние на события, произошедшие в стране в уходящем году.

Делая свой выбор, редакция журнала учитывала количество и значимость событий вокруг определенных политиков, чиновников, бизнесменов и деятелей культуры.

В прошлом «Личностью года» по версии журнала «Корреспондент» стала Ю.ТИМОШЕНКО - за силу и нечеловеческое упорство на пути достижения политических целей. Она оказалась первой, кого "Корреспондент" выбрал «Личностью года» дважды. В 2005 г. журнал присудил ей это звание за безудержный рост популярности. Стоит отметить, что в 2006 г. «Личностью года» редакция назвала Александра МОРОЗА за поступок, сделавший возможным создание коалиции регионалов, коммунистов и социалистов. В 2004 г. издание отметило этим званием убедительную победу Виктора ЮЩЕНКО в напряженной президентской гонке.

В 2003 г. – первенство отдали одновременно двум политикам – В.ЮЩЕНКО и Виктору МЕДВЕДЧУКУ, а перед этим - бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ.

Помимо «Личности года» журнал также специально отметил людей, которые отличились в 2008 году в Украине и за рубежом – десять номинаций в разделе "Украина" и десять - в разделе "Мир".