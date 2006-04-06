Россияне хотят ”отрезать” лучшие куски Азовского моря

Украина и Россия имеют разные позиции относительно применения комбинированного метода разграничения Азовского моря.

Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Антон БУТЕЙКО на совместной пресс-конференции со специальным представителем МИД РФ по вопросам отношений со странами СНГ, послом по особым поручениям Валерием КЕНЯКИНЫМ, стороны столкнулись с проблемой, как толковать предыдущие договоренности относительно разграничения Азовского моря. По его словам, украинская сторона считает, что сначала необходимо провести серединную линию по акватории Азовского моря, а затем ее модифицировать в соответствии с пропорциональностью длины побережий с учетом принципа справедливости.

По словам В.КЕНЯКИНА, российская сторона считает, что необходимо применять «подход не последовательных шагов, а выборочных», который заключается в том, что на одном участке применяется принцип серединной линии, на другом участке - принцип пропорциональности, а на третьем – принцип справедливости. «В этом подходе и разница», - отметил В.КЕНЯКИН.

В связи с этим А.БУТЕЙКО отметил, что позиция Украины базируется на международной практике, а «выборочного подхода», которой предлагает российская сторона, в международной практике не существует.

Стороны также не достигли договоренности относительно разграничения Керченского пролива. Как напомнил А.БУТЕЙКО, Украина настаивает на признании линией границы линию межреспубликанской границы, которая существовала во времена Советского Союза. «Мы считаем абсолютно корректным подтвердить эту линию так, как это делалось с другими республиками, с которыми Российская Федерация договаривалась», - сказал он.

В то же время В.КЕНЯКИН отметил, что, по мнению российской стороны, линия границы, которая существовала во времена Советского Союза, не утверждена высшим органом - Верховной Радой Украинской ССР или СССР.

«Мы не отбрасываем наличия межведомственных разграничений между субъектами хозяйствования, но считаем, что официально эта граница не проводилась и легитимно она не существует», - отметил он.

Он также подчеркнул, что, по мнению российской стороны, разграничение Азовского моря не должно ограничивать судоходства для украинских и российских судов.

Кроме этого, Россия относительно разграничения Керченского пролива выступает за доступ обоих государств к навигационному проходу, который «не должен быть под единоличным контролем одной из сторон».

Также, по его словам, по оценке российской стороны, пробуксовывает работа по заключению двусторонних документов в отрасли судоходства, рыболовства, экологической безопасности в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

А.БУТЕЙКО, в свою очередь, отметил, что касательно линии границы в Черном море стороны поручили экспертам проработать позиции по фиксации первичной точки отсчета для проведения линии разграничения территориального моря исключительно экономической зоны и континентального шельфа, а также договориться о методологии разграничения.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся 24-й раунд переговоров делегаций Украины и России относительно разграничения Азовского и Черного морей и Керченского пролива.