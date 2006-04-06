«Наша Украина» планирует правительство без премьера?

Ведущие политологи прогнозируют дальнейшее развитие событий после решения «Нашей Украины» о создании коалиции демократических сил...

Виктор Небоженко руководитель социологической службы «Украинский барометр»: БЮТ согласится самые фантастические предложения НСНУ

„Я думаю, что БЮТ согласится на любые, даже самые фантастические предложения НСНУ, поскольку, в любом случае, люди, подписывающие этот договор со стороны НСНУ, не совсем понимают, как действует парламентский механизм», - отметил политолог. По его мнению, «суть любой коалиции – это ситуация, при которой любой, даже самый скандальный законопроект, который вносит премьер-министр в Верховную Раду, должен в обязательном порядке поддерживаться парламентским большинством». По словам В.Небоженко, «это само по себе сложное испытание для любых политиков, ведь не всем будет нравиться, а Юлия Владимировна не та женщина, которая будет обсуждать с широкой общественностью свои законопроекты, – она будет заставлять их голосовать». «Они просто не понимают разницу между парламентской кабалой (когда они будут обязаны голосовать, потому что подписывали документ) и подписанием таких вот документов, который как бы не несет за собой никакой политической ответственности, зато дает возможность сказать сейчас электорату – вы хотели «помаранчевую» коалицию, вот мы ее и сделали. Следовательно, это только начало очень сложного и противоречивого пути”, - считает В.Небоженко.

Олесь Доний, председатель Центра исследований политических цінностей: создается впечатление, что НСНУ планирует правительство вообще без премьера

Вместо этого, по мнению п, „главное не то, что написано в Протоколе от НСНУ, а то, что в нем не написано». При этом эксперт добавил: «Протокол содержит в себе общие фразы относительно объединения вокруг «стремлений реализовать Программу Президента Украины Виктора Ющенко», но ни одного слова не содержит относительно кандидатуры премьера». По убеждению политолога, «сам Президент так же старательно избегает проблемы определения премьера в следующей коалиции». «Создается впечатление, что НСНУ планирует правительство вообще без премьера. А Блок Юлии Тимошенко согласится лишь на один формат следующего коалиционного правительства – во главе с премьером Юлией Тимошенко. Будет Тимошенко премьером – будет «помаранчевая коалиция», не будет Тимошенко премьером – не будет «помаранчевой коалиции»”, - отметил О.Доний.

Кость Бондаренко, директор Института национальных стратегий: процесс будет длительным

„Я думаю, что процесс переговоров будет еще достаточно длинным – пока будут согласованы все позиции, и я сомневаюсь в том, что из этой коалиции получится что-то действительно хорошее», - считает эксперт. Допуская, что коалиция будет создана, политолог считает, что она не «будет долговечной». По его мнению, «коалиция такого рода уже исчерпала свой естественной потенциал еще в 2004-2005 годах, а теперь некоторые наши политические силы просто пытаются реанимировать «политический труп»».

«Что же касается того, согласятся ли социалисты и БЮТ. Все будет зависеть от того, насколько будут учтены амбиции Юлии Тимошенко и Александра Мороза: Юлии Тимошенко – относительно премьерства и создания своей бизнес-среды (первое она артикулирует, а второе имеет в виду), Александра Мороза – относительно министерских и губернаторских должностей”, - убежден К.Бондаренко.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: это только решение, о необходимости поиска решения

Ни БЮТ ни СПУ не согласятся на создание коалиции на условиях НСНУ, считет Карасев. . Аргументируя свое мнение, эксперт отметил: «Во-первых, было бы странно, если бы политические силы, создающие коалицию, согласились на условия только одного коалиционного партнера. Во-вторых, заявление политсовета НСНУ не надо воспринимать как окончательное решение относительно коалиции. Фактически в этом заявлении речь идет о решении «Народного Союза «Наша Украина» создавать коалицию с Блоком Юлии Тимошенко и социалистами и ни о чем другом». Поэтому политолог не исключает, что «заявление политсовета НСНУ – это только решение, о необходимости поиска решения для создания «помаранчевой» коалиции, а не окончательное решение относительно окончательной программной и кадровой композиции коалиции на базе «Нашей Украины», Блока Юлии Тимошенко и Соцпартии Мороза”.

Михаил Погребинский Директор Центра политических исследований и конфликтологии шаг к капитуляции перед Тимошенко

«Не думаю, что здесь уже стоит говорить об условиях НСНУ: против того, что было сформулировано в Протоколе, эти политические силы не будут отрицать, там все нормально, просто дальше планируется разработка большой программы совместных действий и, безусловно, там будут конфликты». Он считает, что «вчерашнее совещание, которое закончилось отказом вести переговоры не только в рамках этой коалиции (как известно, был поставлен на голосование вопрос о возможности приобщения к этому соглашению и других политических сил, прошедших в парламент), – это определенный шаг к капитуляции перед любыми условиями Юлии Тимошенко». М.Погребинский думает, что «это ее очередная победа и осложнение для Виктора Ющенко и его возможных попыток найти какой-то более широкий компромисс”.

Виталий, директор Центра исследований проблем гражданского общества: это месидж, которого ждали избиратели НСНУ

В этом контексте Кулик выразил мнение, что «Наша Украина» «подала определенный », что готова к коалиции с БЮТ и СПУ. Он считает, что «затягивать и в дальнейшем время «Наша Украина» не могла и поэтому сделала то, чего от нее ожидали ее избиратели и партнеры по коалиции 2004 года, – согласилась на такой формат и сейчас предлагает свои условия». «Мы знаем об условиях БЮТ и социалистов, а теперь будут происходить консультации «взаимопритирки», и пока говорить о том, что будет изменена конфигурация, я думаю, не стоит. То есть, уже определен некоторый курс и начался торг», - отметил эксперт. В то же время он высказал сожаление, что «этот торг является кулуарным и ни общественность, ни экспертное общество не посвящены в определенные элементы договоренностей». По его словам, «кулуарность протекания этих переговоров указывает на неурядицы, имеющиеся во власти, и закладывает определенные подозрения и проблемы для будущей коалиции». «Если и в дальнейшем коалиция будет действовать насколько кулуарно и скрыто, то здесь уже есть проблема с демократией», - в частности заметил В.Кулик.