Витренко нашла украденные бюллетени

Центральная избирательная комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело по факту кражи избирательных бюллетеней на избирательном участке №38 территориального избирательного округа №104 (г. Алчевск, Луганская область).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании ЦИК после рассмотрения соответствующего обращения блока Наталии ВИТРЕНКО «Народная оппозиция».

В частности, в обращении блока Н.ВИТРЕНКО указывается факт о найденном пакете с 86 избирательными бюллетенями в поддержку Партии экологического спасения «ЭКО+25». Кроме того, ЦИК также получила оригиналы найденных 86 бюллетеней по выборам народных депутатов Украины.

«Мы проверили бюллетени, они оказались настоящими с мокрой печатью участковой комиссии и подписями членов комиссии, поэтому мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по этому факту», - сказал председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Я.ДАВЫДОВИЧ не исключил, что кража бюллетеней произошла из помещения окружной избирательной комиссии после подсчета голосов и составления итогового протокола.

Вместе с тем, ЦИК поручила окружной избирательной комиссии ТИО №104 повторно рассмотреть вопрос об учете украденных бюллетеней при подведении итогов голосования.