Посол ЕС о сроках предоставления "безвиза" Украине и ратификации ассоциации: надеюсь на первую половину 2017-го

Он выразил надежду, что в 2017 году процесс ратификации ассоциации Украина-ЕС будет завершен, передает Realist Online.

"Совет ЕС принял решение, имеющее обязательный юридический характер для Украины и ЕС. Насколько я понимаю, он будет представлен двум палатам парламента Нидерландов весной. Мы все надеемся, что обе палаты проголосуют положительно", - отметил Мингарелли.

Говоря о "безвизе" для украинцев, посол ЕС напомнил, что положительное решение было принято 28 государствами-членами, и теперь Европарламент в ближайшие несколько месяцев проголосует механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.

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"Как только это голосование состоится, законодатели пойдут вперед, чтобы обеспечить украинцам возможность ездить без виз в страны Шенгенской зоны", - заверил Мингарелли.

При этом он не может сказать точно, сколько времени это займет.

"В Брюсселе снова будут переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, а затем законодатели должны принять решение — я не могу дать вам более подробную информацию", - подытожил глава представительства ЕС в Украине.

Ранее в Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.