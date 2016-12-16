Турчинов озвучил план Украины на случай удара РФ по пусковым установкам во время ракетных учений

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, пишет Liga.net.

По его словам, в случае нанесения ракетного удара Россией по пусковым установкам Украины в ходе учений близ Крыма, последовала бы адекватная реакция.

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"Защищали бы страну. Что еще делать. Поступали бы адекватно ситуации. Были проработаны несколько сценариев действий. Мы были готовы к любым провокациям. Например, сегодня российский режим концентрирует свои войска не только в Крыму, но вдоль всей границы с Украиной. В любой момент они могут перейти границу и начать наступление. Мы к этому должны быть готовы", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не рассматривает вариант умиротворения агрессора.

"У нас нет заднего хода, у нас нет другой альтернативы, как защищать свою страну. Мы будем воевать. Русские это хорошо понимают. Ситуация изменилась, сейчас - это не начало 2014-го года. Не получится безнаказанно вторгнуться в Украину. Они понимают, что в случае полномасштабного военного конфликта, их потери будут не сопоставимы с результатами", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 1-2 декабря в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.

Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.