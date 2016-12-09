На саммите ЕС продлят экономические санкции против России – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники и чиновников.

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Нет сомнений в том, что срок действия санкций, который истекает в конце января, на брюссельском саммите будет продлен, сообщили дипломаты. Формальный процесс согласования этого решения должен завершиться примерно 20 декабря.

Санкции включают ограничение доступа к международному финансированию, а также сотрудничеству в области обороны и энергетики с Россией в ответ на ее аннексию в марте 2014-го украинского Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 июля экономические санкции в отношении России были продлены до 31 января 2017 года. Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

Решение было обнародовано 2 июля 2016 года в Официальном журнале ЕС.