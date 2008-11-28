Яценюк рассказал, как они с Азаровым гривню спасали

Экс-спикер ВР Арсений Яценюк в прямом эфире программы "Шустер Live" на телеканале Украина рассказал, как в 2004 году вместе с регионалом Николаем Азаровым спас национальную валюту.

На откровения политика подбил ведущий Савик Шустер, заявив, что об этом эпизоде совместной деятельности ему рассказал лично Азаров.

Яценюк не стал открещиваться от факта сотрудничества с представителем противоборствующего лагеря, и поведал подробности спасения гривни: “Да, в 2004-м году. Мы в 2004 году вместе с Николаем Яновичем. Там была парадоксальная ситуация. Фактически все ситуацию 2004-го года знают. Был исполняющий обязанности премьер-министра Азаров и исполняющий обязанности председателя Национального банка Яценюк. Все правительственные помещения были заблокированы. Единственное, куда запускали, – это только в Национальный банк. Был какой-то определенный кредит доверия. А Николай Янович где-то там сидел на Подоле. И мы начинали день с того, что собирались, договаривались, куда какие остатки средств отправляем, как стабилизируем курс. И очень важно, что мы спасли валютно-финансовую и банковскую систему” – рассказал Яценюк.

И под конец неожиданно похвалил Азарова: “Правительство не помогало мне жить. Вот они просто не пихались в ту ситуацию, которая была исключительной ответственностью Национального банка...”