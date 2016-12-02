Украина и Польша должны улучшить политической диалог для достижения общих целей в экономике и безопасности - эксперты

Об этом заявил глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в ходе круглого стола, посвященного проблемным вопросам украинско-польских отношений.

Читайте такжеПорошенко: пропаганда РФ хочет подорвать основы европейского дома и веру в демократические ценности

«Диалог между людьми происходит каждый день, и на этом уровне мы видим, что проблем нет. Но диалог должен быть постоянным как на уровне историков, так и на уровне политиков. Очень важно, чтобы совместная рабочая группа польского сейма и украинского парламента возобновила свою работу, свои заседания», - отметил он.

По словам главы Аграрной партии, Украина и Польша сейчас находятся в условиях серьезных вызовов в вопросах безопасности, что требует принятие серьезных решений на геополитическом уровне.

«Безопасность как для Польши, так и для Украины является абсолютным приоритетом. Восточная граница Украины - это, по сути, восточная граница Европейского Союза. Та инициатива, которая выдвигалась предыдущими президентами Польши о создании пояса безопасности «Прибалтика - Польша - Украина» - это то что для нас сегодня чрезвычайно важно, учитывая результаты выборов в Америке, а также предстоящие выборы во Франции, Германии и Австрии в следующем году. Общие цели должны быть объединяющим фактором. Мы не защитим наши границы должным образом, если будем иметь слабую экономику. Поэтому Польша на сегодняшний день максимально заинтересована в экономически сильной Украине», - отметил Скоцик.

Также глава Аграрной партии Украины подчеркнул, что важным инструментом улучшения отношений между странами может стать создание украинско-польского фонда, финансирующего программы обмена для молодежи, издательство книг, производство фильмов и другие аспекты культурного взаимодействия.

В свою очередь, народный депутат Николай Княжицкий, являющийся членом украинско-польской рабочей группы, отметил, что политики обеих стран должны вести исключительно профессиональную историческую дискуссию, не превращая трагические страницы истории в камень преткновения для будущих взаимоотношений.

«Я бы хотел, чтобы наш диалог не останавливался. Нужно позволить украинцам изучать свою историю, полякам - свою, проводить дебаты, но политически двигаться вперед вместе», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм установил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и число жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказанным фактом является то, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.