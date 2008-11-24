Как Качинский и Саакашвили попали в перестрелку (фоторепортаж)

Еврокомиссия хочет получить больше информации об инциденте в Грузии, связанном с вчерашним обстрелом президентов Грузии и Польши Михаила СААКАШВИЛИ и Леха КАЧИНСКОГО.

Инцидент произошел недалеко от контрольно-пропускного пункта между Грузией и самопровозглашенной республикой Южной Осетией.

Президенты двух стран осматривали места, где в августе нынешнего года произошли столкновения между российскими и грузинскими войсками. «Когда мы доехали до российского патруля, с их (с российской – УНИАН) стороны раздались выстрелы.

Было как минимум три серии выстрелов из карабинов», - сказал в прямом эфире телеканала министр в канцелярии главы Польши, который в составе официальной делегации находился в колонне автомобилей. «Это были наверняка выстрелы с российской стороны, но не могу однозначно утверждать, были ли эти выстрелы в воздух или в нашу сторон», - добавил министр.

Власти Южной Осетии заявили о своей непричастности к инциденту: "Мы не имеем к этому никакого отношения, и со стороны Южной Осетии никто не стрелял".

СААКАШВИЛИ обвинил Россию в провокации, а глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ назвал этот инцидент провокацией со стороны Грузии.

В Польше считают, что инцидент с обстрелом был «специально срежиссированным событием». По мнению репортеров TVN24, которые находились в кортеже Президентов, и опрошенных ими военных экспертов, в пользу этого утверждения свидетельствует, в первую очередь, тот факт, что автобус журналистов внезапно покинул свое место в хвосте колонны и опередил президентскую колонну, когда она подъезжала к зоне конфликта. Журналисты считают, что водитель получил приказ на обгон для того, чтобы репортеры могли записать на видео, как Президенты будут выходить из автомобилей.

Также журналисты отметили, что программа визита КАЧИНСКОГО в Грузию, который прибыл на празднование 5-й годовщины «Революции роз», не предусматривала поездки в район конфликта между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией.

Посетить район конфликта предложил СААКАШВИЛИ, чтобы польский Президент мог собственными глазами убедиться, что российские войска занимают территории, которые, согласно плану САРКОЗИ-МЕДВЕДЕВА, должны находиться под контролем грузинской стороны.

Фото Ираклия Гуданидзе / УНИАН