Ющенко возложил «газовую» ответственность на Тимошенко

Президент Виктор ЮЩЕНКО возложил персональную ответственность на членов Кабинет министров Украины за организацию эффективных переговоров с Россией относительно установления цены на газ для Украины на будущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что Президент хочет видеть более активную позицию правительства в переговорах с РФ.

«Глава государства также подчеркивает на недопустимость перевода газового вопроса из экономической плоскости в политическую», - сказала ИВАННИКОВА, добавив, что, по мнению главы государства, эффективные переговоры, четкие, понятные принципы формирования цены на газ «должны дать наконец стране, гражданам ответ – будет ли политической у нас цена на газ в 2009 году, или все-таки экономически обоснованная».

Президент ожидает от Кабмина конструктивных и эффективных переговоров с РФ относительно поставок энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отдал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил Президенту, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. дол. Он также сказал, что при переходе на рыночные отношения в сфере снабжения российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может составить свыше 400 дол. за тыс. куб. м.

Между тем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 ноября дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.

В тот день на заседании СНБО он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за снабжение топлива.