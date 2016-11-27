В Брюсселе у Яценюка будет откровенный разговор - советник

"Во время трехдневного визита лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка в Брюссель будут обсуждены вопросы предоставления "безвиза" для Украины, сдерживания РФ и продления санкций, энергетическая безопасность и стратегические вопросы о перспективах и видении Объединенной Европы", - написал на своей странице в Facebook советник Арсения Яценюка по международным вопросам, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014 год) Даниил Лубкивский, цитирует его Цензор.Нет.

Он сообщил, что завтра начинается трехдневный визит лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка в Брюссель: "Это продолжение серии международных встреч Арсения Яценюка и нашей команды".

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"Эту поездку мы планировали заранее. Саммит Украина-ЕС подтвердил ее необходимость. Встреч будет много: Президент Европейского Совета Туск и Президент Европейского парламента Шульц, вице-президенты Европейской Комиссии Шефчович и Домбровскис, комиссары Ган и Эттингер. И у нас много тем для разговора", - написал Даниил Лубкивский.

Он отметил, что Саммит Украина-ЕС показал одну из базовых проблем наших взаимоотношений": "Как мы видим будущее наших отношений? Это, на самом деле, главный вопрос".

Визит в Брюссель, отметил советник Арсения Яценюка, продолжит и расширит темы, о которых шла речь две недели назад в Берлине.

По его словам, речь пойдет о три блока вопросов:

Первый, как отметил Даниил Лубкивский, касается "ожидаемого от ЕС, безотлагательного решения "зависших" проблем: и голландской проблемы, и безвиза, и других": "Наша позиция простая. Нам нужна уверенность в слове ЕС и его стратегическом видении. У Украины есть что предложить такому видению".

Второй блок вопросов касается сдерживания России: "Санкции должны быть продолжены. Потеря европейского консенсуса несет угрозу не Украине, а прежде всего самой Европе. Любые мелкие выгоды и манипуляции вокруг этого вопроса - ничто, по сравнению с непредсказуемыми последствиями международной безнаказанности России. Бегство от проблем и малодушие - первые симптомы повторения трагических ошибок", - подчеркнул Даниил Лубкивский.

Он сообщил, что речь пойдет также об энергетической безопасности. Даниил Лубкивский напомнил, что именно правительство Арсения Яценюка добилось энергетической независимости Украины от России: "Мы показали пример. Яценюк был инициатором международной коалиции против российской идеи с "Северным потоком-2". И поэтому в Брюсселе речь пойдет о недопущении монополии "Газпрома" в Европе: и о недопущении строительства "Северного потока-2", и об окончательной отмене расширенных лимитов для "Газпрома" на мощности газопровода OPAL".

"Третий блок - будущее. Несмотря на все нынешние сложности, надо настойчиво и ясно ставить вопрос о будущем. Не стоит сторониться этой темы. Или изображать невиданный рационализм. Пусть не без проблем, но мы выполняем условия, которые показывают способность Украины быть ответственным членом ЕС. И это надо объяснять европейскому обывателю уже сегодня. Такой поворот разговора зависит не только от Киева, но (и прежде всего) - от Брюсселя и других влиятельных столиц", - подчеркнул советник Арсения Яценюка.

"Нельзя позволить, чтобы тема Украины на десятилетия стала заложником эмоций или капризов различных обществ в Европе. Наоборот - именно теперь нужен масштабный разговор с европейским обществом об Украине, перспективе нашего членства и о видении Объединенной Европы с участием всех восточноевропейских государств", - написал Даниил Лубкивский.