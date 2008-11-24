Криль отмерял Верховной Раде две недели на всё про всё

Лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ заявляет, что у Верховной Рады Украины есть две недели для того, чтобы избрать спикера, который сможет объединить вокруг себя большинство и создать новую коалицию. На этом он акцентировал на пресс-конференции в Донецке в воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер «Единого центра» отметил, что у парламента есть максимум две недели, чтобы «в сложные для Украины времена, связанные с политическим и финансовым кризисом, выбрать спикера, создать коалицию и изменить правительство». По его мнению, президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие указа о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 7 декабря 2008 года, чтобы дать возможность договориться политическим силам.

«Спикером должен стать человек, который сможет объединить вокруг себя большинство и это большинство создаст коалицию. Такими политическими фигурами, на мой взгляд, являются два человека: это Иван ПЛЮЩ и Владимир ЛИТВИН», - сказал И.КРИЛЬ.

По его мнению, новая коалиция должна «отправить в отставку популистское непрофессиональное правительство Юлии ТИМОШЕНКО и создать то правительство, которое будет нести ответственность за ситуацию в стране и сможет вывести Украину из тяжелейшего экономического кризиса».

И.КРИЛЬ подчеркнул, что если этот вопрос не будет решен, то придется проводить внеочередные парламентские выборы. Политик отметил, что выступает за создание любой коалиции - между БЮТ и Партией регионов, между БЮТ, НУНС и Блоком Литвина, Партией регионов, Блоком Литвина и НУНС.

«Если спикером будет ПЛЮЩ, то однозначно в коалиции не будет БЮТ. Если спикером будет ЛИТВИН, то в коалиции может быть БЮТ, а может и не быть», - считает председатель «Единого Центра».

По его мнению, даже если в коалиции будет БЮТ, то возможна отставка правительства ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в октябре подписал указ о прекращении полномочий парламента и проведении внеочередных выборов в декабре 2008 года. Позже он приостановил действие своего указа на неопределенный срок для принятия законодательства, направленного на преодоление финансового кризиса. Сейчас Президент заявляет, что альтернативой выборам может стать создание стабильного парламентского большинства.

В день отставки Арсения ЯЦЕНЮКА, 12 ноября, в Раде был зарегистрирован проект постановления об избрании спикером ЛИТВИНА. 13 ноября Верховная Рада взяла тайм-аут до 18 ноября, чтобы согласовать кандидатуру своего председателя.

Вместе с тем, 18 ноября ВР даже не смогла приступить к рассмотрению вопроса о спикере, несмотря на то, что он стоял в повестке дня первым. Это произошло из-за того, что фракциям не удалось согласовать кандидатуру спикера парламента.

Верховная Рада до 2 декабря не планирует рассматривать вопрос об избрании спикера, так как единая кандидатура на этот пост до сих пор не согласована.